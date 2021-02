Un mercoledì da leoni per la Juventus Under 23 che questa sera - fischio d'inizio alle 20.30 - affronta il Como, secondo in classifica. La squadra di Zauli è reduce dall'ennesima vittoria in rimonta, 3 a 2 al Giana Erminio, e una gara che ha comportato un importante dispendio di energie fisiche e mentali. Di fronte un'avversaria importante con la quale misurare la compagine bianconera potrà misurare le proprie ambizioni.



IL TABELLINO



Como-Juve Under 23: 2-0



Marcatori: (Gatto 7', Terrani 17')



Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Bertoncini, Crescenzi, Dkidak; Bellemo, H'Maidat; Cicconi, Gatto, Terrani; Gabrielloni. A disp. A disp. Zanotti, Toninelli, Bovolon, Celeghin, Soldi, Allievi, Arrigoni, Daniels, Koffi, Vincenzi, Ferrari​. All. Guidetti

Juve Under 23 (3-5-2): Bucosse; Dragusin, Alcibiade, Gozzi; Di Pardo, Ranocchia, Peeters, Fagioli, Felix Correia; Brighenti, Marques. A disp. A disp. Garofani, Raina, Oliveira Rosa, Dabo, Compagnon, Capellini, Leone, Aké, Barbieri, Pecorino, Delli Carri​. All. Zauli



Ammonizioni: (Peeters 35', Bertoncini 45')



Arbitro: Sig. Garofalo della Sez di Torre del Greco



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com:



INTERVALLO



41' - Deviazione di tacco di Brighenti che termina tra le braccia di Facchin



39' - OCCASIONE JUVE, calcio di punizione angolato e tirato con forza da Brighenti, grande risposta del portiere comasco



19' - OCCASIONE COMO, azione tutta verticale della squadra di casa, Gatto entra in area e incrocia il tiro che termina a fil di palo



17' - GOL COMO, è lo stesso Terrani a trasformare dagli undici metri



16' - RIGORE PER IL COMO, intervento fuori tempo di Di Pardo che stende Terrani in area



11' - OCCASIONE COMO, Gabrielloni anticipa tutti in area e di testa sfiora il palo



7' - GOL COMO, erroraccio di Dragusin che perde palla in mezzo al campo e dà il via al contropiede avversario: Gatto dentro l'area salta Alcibiade e piazza sul secondo palo



1' - OCCASIONE JUVE, palla in mezzo all'area di Fagioli per Ranocchia che dal dischetto spara alto



0' - Inizia il match