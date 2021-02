IL TABELLINO



Como-Juve Under 23: 3-0



Marcatori: (Gatto 7', Terrani 17', Ferrari 94')



Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Bertoncini, Crescenzi, Dkidak (Allievi 81'); Bellemo, H'Maidat; Cicconi (Daniels 92'), Gatto (Arrigoni 81'), Terrani (Koffi 70'); Gabrielloni (Ferrari 70'). A disp. A disp. Zanotti, Toninelli, Bovolon, Celeghin, Soldi, Vincenzi​. All. Guidetti

Juve Under 23 (3-5-2): Bucosse; Dragusin, Alcibiade (Delli Carri​ 46'), Gozzi; Di Pardo, Ranocchia (Leone 76'), Peeters (Dabo 46') (Pecorino 70'), Fagioli, Felix Correia; Brighenti, Marques (Aké 46'). A disp. A disp. Garofani, Raina, Oliveira Rosa, Compagnon, Capellini, Barbieri, Pecorino. All. Zauli



Ammonizioni: (Peeters (J) 35', Bertoncini (C) 45', Gatto (C) 70', Crescenzi (C) 82', Cicconi (C) 84')



Arbitro: Sig. Garofalo della Sez di Torre del Greco