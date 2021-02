2







di Marco Amato

La Juventus Under 23 cade a Como e viene sconfitta 3 a 0. A "tradire" Zauli, paradossalmente, sono due degli uomini più esperti e di qualità della rosa: Dragusin e Di Pardo. Bene Fagioli e Brighenti ma, in generale, prestazione collettiva decisamente insufficiente.



BUCOSSE 6 - Incolpevole sui gol subìti, ha poca protezione davanti



DRAGUSIN 5 - Un suo brutto, bruttissimo, errore fa partire l'azione dell'1 a 0 del Como: eccesso di confidenza



ALCIBIADE 5.5 - Soffre maledettamente l'agilità e lo spunto di Gatto che ogni volta che ha il pallone tra i piedi crea azioni pericolose (Dal 46' DELLI CARRI 6 - Rischia poco)



GOZZI 6 - Dalle sue parti la situazione è un po' più tranquilla: lui la gestisce con ordine e non commette errori



DI PARDO 5 - Un'entrata sconsiderata in area vale il rigore che porta il risultato sul 2 a 0



RANOCCHIA 5.5 - A inizio match fallisce clamorosamente un'ottima occasione per segnare l'1 a 0 e indirizzare il match su una strada completamente diversa (Dal 76' LEONE 6 - Ordinato, ma quando entra la gara è già compromessa)



PEETERS 5.5 - Manca il suo lavoro di filtro in mediana, il Como trova troppo spazio per verticalizzare e attaccare centralmente la Juve (Dal 46' DABO 6 - Fa bene, aiuta la fluidità della manovra ma dopo pochi minuti è costretto a uscire per infortunio) (Dal 70' PECORINO 6 - Entra in un momento complicato della gara ma ci mette del suo per provare a riaprire la partita)



FAGIOLI 6.5 - Prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ricerca sempre il pallone e prova a far ripartire i meccanismi di una macchina inceppata.



CORREIA 6 - Non riesce a dare una scossa alla squadra, ingabbiato sulla fascia, un paio di buoni spunti che gli valgono la sufficienza



MARQUES 5.5 - Pochi palloni giocati e scarso contributo alla manovra (Dal 46' AKÈ 6 - Le qualità ci sono, ma ci vorrà tempo prima di vederlo inserito nei meccanismi della squadra di Zauli)



BRIGHENTI 6 - Uno dei pochi a provarci lì davanti, lotta con il diretto avversario come suo solito e crea alcune occasioni pericolose



All. ZAULI 5 - Viene "tradito" dai suoi senatori, squadra scarica e che commette troppi errori in ogni fase di gioco