Como, Fabregas: 'La Juve deve vincere oggi, ma è in buone mani. Serve tempo...'

Getty Images

Cesc, a DAZN, parla così pre Como-Juve.- "Non abbiamo tempo. Il calcio va molto veloce, abbiamo provato a prendere giocatori pronti. C'è un processo di adattamento. Ma non parlo di questo. Devo fargli capire che devono adattarsi subito, oggi. Sbocic deve giocare perché abbiamo emergenza in difesa, ma sono convinto che il nostro messaggi entri bene nei calciatori, che possono mostrare subito il livello"."Sempre provo a guardare squadre che giocano simile a quello che facciamo: la Juve ha una grande idea, hanno giocatori giovani, stanno iniziando un progetto nuovo, con giocatori giovani. Serve vincere oggi lì, lo so, ma nel calcio ci sono momenti in cui serve tempo. Sono una grandissima squadra. Hanno giocatori da 50 milioni. C'è bisogno di tempo e sono sicuro che la Juve sia in buone mani".

"Talento. Questo è quello che piace, che la gente vuole. Yildiz mi è piaciuto tantissimo la prima a Torino, si vedeva qualcosa di diverso, l'ho detto subito in conferenza post partita. Sono innamorato di questi giocatori, devono essere sempre in campo per mostrare talento".