Como, Fabregas in conferenza: 'Juve società incredibile, da Thiago Motta posso attingere'

"La storia è storia e la Juventus è una società incredibile. Ma stiamo provando a dar battaglia indipendentemente dai nomi. Vogliamo rendere la vita difficile a tutti, provando a vincere", ha dettoin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i bianconeri. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Como."Quando non sai bene cosa succede è difficile commentare. Analizzando la Juve, vedo una squadra forte e un mister con grandi idee. Io vedo cose molto interessanti, ma è la mia opinione personale. Ideali simili? Difficile da dire, io cerco di prendere dettagli di quello che fa Thiago, perché da lui si può attingere".

"Gabrielloni è ancora fuori, speriamo di averlo con il Napoli. Sergi Roberto torna a Roma, Kempf sta bene, speriamo di averlo con il Napoli così come Moreno. Vojvoda e Azon sono infortunati, 2-3 settimane ci vogliono. Azon era un acquisto per l'estate, ma ha un infortunio lungo da gestire, quindi abbiamo deciso di farlo arrivare prima, per farlo abituare al nostro sistema di gioco. Van der Brempt ritorna, non per giocare tutta la partita, ma uno spezzone".