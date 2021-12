Intervenuto a Tutti convocati, trasmissione di Radio24, il presidente dellaRoccoha parlato anche di Dusan, obiettivo di mercato della. Ecco le sue dichiarazioni: "Vlahovic è un bravo ragazzo ed è un professionista. Dal primo giorno mi è piaciuto, sta portando avanti la Fiorentina. Ma lui o i suoi procuratori... io non mi faccio ricattare da nessuno, legalmente. Perché ci sono cose che non sono legali e questo ce lo vediamo al più presto possibile, al momento opportuno. Se andrà alla Juve? Non lo so. Ma voglio dire che il padrone di Vlahovic è la Fiorentina, si deve parlare con la Fiorentina prima e non con i procuratori. Questo si deve rispettare. Io Vlahovic l'ho pagato sempre, Covid o non Covid, non come quelle squadre che non hanno pagato gli stipendi. Ho pagato ogni giorno e quindi voglio rispetto".