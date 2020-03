Un segnale potente. Rocco Commisso, a GR Parlamento, ha raccontato di come la Juve sia 'un esempio' e vuole vedere la sua Fiorentina proprio su questo modello, insomma con 'giocatori che siano contenti distarci, come la Juventus, e che non cerchino altre squadre: speriamo sia possibile con tutti i giocatori viola'. A proposito, ora cosa succede con Chiesa: 'Prolungherà? Vedremo. Ogni giorno parlo con tanta gente, medici compresi, ma non riesco a farlo con tutti, per questo la scorsa settimana ho inviato una lettera a tutti i dipendenti della Fiorentina. Tornando ai contratti, bisogna trovare il momento giusto per vederci, parlare, ora non ci possiamo nemmeno sedere vicino. Tempi rimandati a quando potremo discutere i nuovi accordi".