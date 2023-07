Le parole del presidente della, Rocco, a Diretta.it:- "Se guardo alle prestazioni di Vlahovic e Chiesa e le metto a paragone con quelle di Cabral e Jovic possiamo dire di aver fatto un affare. I numeri non mentono. I nostri, assieme, hanno realizzato più gol dei loro".- "No comment. Non chiedetemi nulla perché non parlo".