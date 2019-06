Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a RTV38 proprio da Firenze: quest'oggi, nella festa cittadina, ha assistito allo show del calcio storico. "Grande tradizione, grande storia. Io sono italiano e mi emoziono davanti alla città più bella d'Italia. Devo mettermi a piangere? Spero di farvi divertire con la Fiorentina, ma non faccio promesse. Non le faccio soprattutto se non le posso mantenere. Chiesa alla fine rimane? Posso dire fino a oggi che resta qui, ma non so se c'è qualcosa che non conosco, che non so. Al 99% ci sta che resta per un anno". Insomma, una lieve conferma su quanto affermato finora: Federico sarebbe pronto a rimanere.