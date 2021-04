Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato della Superlega.



NESSUNO L'HA CHIAMATO - "Sono scappato dall'America perché mi piace il calcio com'è qui. Lì è tutto chiuso, si pensa solo ai soldi, non c'è meritocrazia. Arrivo qui e dopo due anni cambiano le regole? Non mi va bene. I 12 club fondatori sono stati irrispettosi. Non ho mai visto un progetto annunciato e ritirato in due giorni, perché non si sono consigliati con i loro tifosi? Perché le squadre di Serie A non mi hanno parlato? Perché non c'è stata trasparenza in Lega dove siamo soci?".



TRE ORE DI LITI - "Alle riunioni vanno mio figlio e Joe Barone. Mi hanno detto che ci sono tre ore di liti e dieci minuti di business. Le altre squadre non capiscono che siamo avversari in campo ma soci nei business, ognuno deve guardare le spalle dell'altro".



SALARY CUP - "La prima cosa è il salary cup che farebbe bene a tutti, poi si dovrebbe lavorare sulle percentuali che prendono i procuratori. Ci vorrebbe una rata fissa, così non si deve negoziare con l'agente".