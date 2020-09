1









Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tanto per preparare l’Italia e la Fiorentina a quello che vogliamo fare. A livello di ricavi, la Serie A è quarta nei top 5 campionati europei. La Fiorentina, nel 2008-2009, a livello di ricavi era subito dietro ai 20 top club d’Europa, mentre oggi siamo oltre il quattrocentesimo posto. La cosa più interessante è Tottenham e Manchester City, da quando hanno fatto il loro stadio hanno raddoppiato o quadruplicato i loro ricavi. Il Manchester City era grande quanto la Fiorentina, oggi è a 611 milioni di ricavi. La Juventus è passata da 200 milioni a 460. Se i ricavi portano davvero tutti questi benefici? Basti pensare alla Juventus. Hanno 450 milioni di ricavi. In Italia tutti mi dicono di andare in Champions, ma a livello di ricavi, la Fiorentina è ottava, e questo è un dato strettamente collegato ai risultati che si ottengono in campo".