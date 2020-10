Oggi si è tenuta a Firenze la commemorazione per il cronista del Corriere dello Sport Alessandro Rialti, che per una vita ha seguito la Fiorentina ed è deceduto ad aprile in pieno lockdown a causa di un ictus. Tra i presenti il presidente del club viola Rocco Commisso, che ha così parlato ai giornalisti: "Nelle prime conferenze stampa da nuovo patron della Fiorentina, non capivo il motivo per cui la prima domanda la faceva sempre Rialti, poi con il tempo l’ho capito. Nell’ultima intervista siamo stati insieme più di un’ora. Mi dispiace molto per quello che è successo, avrei voluto conoscerlo meglio e lo sto facendo adesso, così come sto imparando la storia di Firenze. Lui aveva il sogno di veder vincere lo scudetto alla Fiorentina. Un sogno bellissimo, io ho il suo stesso sogno".