Rocco Commisso all'attacco. Il presidente della Fiorentina torna ad accusare la Juventus e critica duramente l'operato di Agnelli ai microfoni del Financial Times: "La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine (della Covisoc, ndr). Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite farebbero causa a quei figli di puttana (utilizza “motherfuckers” in inglese, ndr), scusate il linguaggio”.



CONTRO TUTTI - "Ci sono anche gelosie, è vero. Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri".



VLAHOVIC - ​ “E' cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è”