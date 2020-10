Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Rai del momento della squadra di Iachini: “Castrovilli? Gli ho sempre detto di non scherzare e non lo fa, è un ragazzo di buon cuore e di buona famiglia del sud come me".



ACCENTRATORE - "Se senti gli opinionisti pappagalli è così, ma in verità no. Io sono via dalla Mediacom da un mese, un’azienda che sta avendo risultati ottimi. Nel caso della Fiorentina sto spendendo molto tempo sul campo e per le infrastrutture".



IACHINI - "Io lo manderò via quando le squadre sotto di noi manderanno via prima i loro allenatori. Stiamo andando bene, le gare con Sampdoria e Spezia non mi son piaciute e quindi possiamo fare meglio. Io non ho mai consigliato giocatori, in tv ho visto Amrabat e ho suggerito di prenderlo. Su 75 operazioni che abbiamo fatto ho messo bocca solo su questa vicenda, comunque è mio dovere sapere cosa succede nell’agenda. Ho rispetto del lavoro di Pradè e Barone".



SULLA STAGIONE – “Ognuno ha i propri sogni, non voglio però fare promesse che non posso mantenere. Senza i tre punti fatti con il Napoli a tavolino la Juventus ne avrebbe meno di noi. Non avrei mai potuto pensare di fare così tanto con Mediacom, sono a Firenze da poco ma magari riusciremo a vincere qualche trofeo. Serve tempo".