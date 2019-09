Rocco Commisso, patron della Fiorentina, parla ai micorofoni di Gazzetta, presentando la sfida con la Juventus che riaprirà il campionato subito dopo la sosta per le partite internazionali: "Per ora è stato un periodo molto intenso, non abbiamo smesso di lavorare. A Firenze mi conoscono come l’uomo che va di fretta. Inizio campionato negativo? Datemi tempo. La squadra è nuova e giovane. Presente allo stadio per il match con la Juventus? Se dovesse andare male vedrò le prossime partite in TV…", le sue parole. Insomma, scaramanzia d'obbligo. Ma scommettiamo che non saprà resiste al fascino del Franchi nella partita dell'anno.