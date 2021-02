Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione: "In un anno ho speso più per gestire la Fiorentina di quanto sia costato comprare Lo Spezia. La verità è che quando nel 2002 c’era da acquistare la squadra per pochi milioni, nessun fiorentino si fece avanti“. La accusano però di non aver programmato… “Questa è bella. La programmazione l’ho fatta attraverso gli investimenti. Soldi veri. Chi mi accusa di ciò vorrebbe decidere dove e come spendere i mie soldi. Le sembra normale?“.



SARRI - “Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e sono saltato sulla sedia“. Per la gioia? “No, per la furia di una notizia falsa. Una patacca totale“. Pradè e Barone non erano a cena a casa Sarri? “Barone e Pradè erano ieri in tutt’altri posti, bastava verificare prima di fare uscire una notizia destabilizzatrice“.