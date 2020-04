“Chiesa all’Inter? No, no, Chiesa sta qui”. A Radio 1, parla Rocco Commisso: "Ripresa possibile? Speriamo, ma solo se ci saranno le condizioni. Perché la salute viene prima di tutto. Il calcio viene dopo, certo prima o poi l’industria pallone dovrà ripartire. Speriamo ci si possa allenare a maggio, dipenderà dalle condizioni. Certo quando ricomincerà il campionato non sarà come vorremmo tutti, ma a porte chiuse. L’importante poi è il non rovinare la prossima di stagione”. Per il presidente viola, "ognuno dovrà fare la sua parte. Le società stanno già perdendo molto, io ho perso decine e decine di milioni con le svalutazioni dei cartellini ed altro. Tutti dobbiamo fare dei sacrifici ed anche i giocatori faranno la loro parte. Gli ingaggi dei calciatori sono la parte più corposa dei costi del calcio: ne stiamo parlando insieme, ma ancora non ci sono decisioni da ufficializzare”.