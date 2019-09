Immediata la risposta del club toscano ai vergognosi cori della curva Fiesole contro la Juventus , con le parole riportate da Gazzetta.it: "Fin dal primo giorno il presidente Commisso è stato chiaro: no a cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo". Joe Barone, braccio destro di Commisso, e Dario Dainelli, dirigente ed ex giocatore viola, hanno preso parte alla festa senza però udire, come ribadito dal club, alcun coro relativo alla strage, nel corso della loro permanenza.