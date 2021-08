Antijuventinismo h.24 - La Colonna Infame: c​ontinua la rubrica che monitora l’odio contro la Juve.Non parliamo di quello quotidiano di certi giornalisti che ne fanno un mestiere perché non hanno altro da scrivere e soprattutto perché è comodo. No. Piuttosto di quello di Presidenti tifosi o meglio arruffapopolo., lo saprete, in occasione della cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco della sua Marina di Gioiosa Ionica ha affermato cheOra i casi sono due, anzi tre: o ci fa o ci è o non sa l’italiano. Il miliardario Commisso che si vanta costantemente di essersi fatto da solo, di aver guadagnato “un sacco di soldi”, di amare la concorrenza e il capitalismo americano, un bel giorno fa una scoperta:, che esiste per tutti l’ormai vetusta clausola Bosman (in sintesi la possibilità del giocatore di andare o restare come avviene in ogni lavoro). Insomma a lui Chiesa glielo hanno rubato, perché Federico alla Juve proprio non ci voleva andare. Non ha pensato che, per tutti, ci sono aziende più appetibili, non solo economicamente, ed altre meno? E che, guarda caso, esiste la concorrenza. Cosa hanno fatto Commisso o Joe Barone con Italiano? Lo hanno rubato allo Spezia? Gli antijuventini dicono che il Presidente viola non sa bene l’italiano. E sarebbe una bella referenza? Siccome non sa bene l’italiano Commisso procede a ruota libera: “Inter, Barcellona, Juventus, hanno fatto un gioco sporco perché hanno debiti.”Il vulcanico e folcloristico italoamericano Commisso, in realtà,Addita il solito nemico per compattare tifosi viola e antijuventini con la scusa dei troppo ricchi, troppo sporchi. Intanto aspetta che vada a buon fine il suo progetto