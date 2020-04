Si torna a parlare di Federico Chiesa in ottica mercato. La situazione del gioiello viola trova spazio oggi su Tuttosport, che fa il punto della situazione sulle pretendenti al talento di Iachini. Le parole di ieri del Patron Commisso hanno riacceso le speranze delle pretendenti, soprattutto in Italia. Se per Castrovilli non sembrano esserci margini di trattativa, Inter e Juve restano vigili sul figlio d’arte viola. I due club sono pronti a darsi battaglia per uno dei tanti obiettivi in comune in vista della riapertura del mercato.