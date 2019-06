Il primo atto di Commisso, da nuovo presidente e patron della Fiorentina, sarà quello di incentrare il mercato al fine di trovare una soluzione che accontenti tutti: chi vuole andare via e la piazza. Sì, perché anche il tifo conterà in questo nuovo corso della Viola: il tycoon è stato accolto con felicità da parte dei toscani, che gli hanno chiesto soprattutto di non svendere la squadra, soprattutto di non farlo con il loro pupillo Federico Chiesa. Che sì, avrà la possibilità di andare altrove, in squadre ben più blasonate, ma alla Juve sarebbe visto come un tradimento. Ecco perché Commisso preferirebbe cedere l'esterno ai nerazzurri. Per una mossa di pubblicità e per non 'subire' subito le critiche dei propri supporters.