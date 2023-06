In conferenza stampa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare della finale di Conference League. Le sue parole:"Mi aspettavo che potessimo vincere questa partita. Ci sono stati alcuni casi in campo dove l’arbitro avrebbe dovuto fare la differenza: Jovic con il naso rotto, l’altro fatto è quello di Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che quelli là sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori".