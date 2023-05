Il presidente dellaRoccoè intervenuto all'Università di Economia a Firenze. Tra le altre dichiarazioni anche un pensiero sul mercato e sui trasferimenti di Dusan, Federicoe Federicodalla Fiorentina alla Juventus. Le sue parole:"Con queste squadre in Inghilterra è tutto quello complicato. Fanno quello che faceva la Juventus: pagavano giocatori di più di quanto valevano effettivamente. E noi abbiamo venduto giocatori come Chiesa, Vlahovic e Bernardeschi. Ma non vanno a Torino per la maglia, ma per i soldi. Squadre inglesi? Quelli del Chelsea hanno speso milioni per essere dodicesimi. Io almeno non ho speso nulla (ride ndr). In Premier hanno fatto una cosa incredibile".