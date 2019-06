A Firenze è iniziata l'era di Rocco Commisso, l'imprenditore italo-americano che ha acquistato la Fiorentina dai Della Valle. Il nuovo patron viola ha trascorso la prima giornata nel capoluogo toscano, incontrando il sindaco Nardella. E durante i suoi spostamenti in città, Commisso - che non ha mai nascosto di aver tifato Juventus in giovane età - è stato fermato da numerosi tifosi che gli hanno chiesto di posare per una foto. FirenzeViola.it ha pubblicato la foto dell'imprenditore che posa con la sciarpa viola e la scritta: "Juve merda".