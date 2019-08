Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha riacceso la diatriba a distanza con la Juventus. Dopo le schermaglie sul caso Chiesa, il patron italo-americano ha parlato ai microfoni di La Repubblica, sostenendo la sua tesi sul fatto che la Juventus rovini il campionato italiano vincendo ogni anno: "Nessun altro presidente in Italia è come me. ​A me piace questo sistema: se fai bene vai avanti, se fai male vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma non è un bene per il calcio italiano che una squadra vinca sempre"