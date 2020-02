Il pomeriggio di rabbia di Rocco Commisso non si è spento con il semplice post partita, ma è continuato anche a Rai Sport, dov'è intervenuto alla trasmissione Novantesimo Minuto. Ecco le sue dichiarazioni.



RABBIA - "Venendo a Firenze mi è sbollita un po' la rabbia. Non è giusto quello che ho visto oggi, e in altre partite dove non ho detto niente. E' un addizione degli altri casi in cui non ho detto niente. Bentancur ha simulato e sarebbe stato rosso per doppia ammonizione.



JUVENTUS - "La Juventus non ha bisogno dell'aiuto degli arbitri. Hanno stipendi per 350 milioni di euro, noi ne spendiamo 55. Loro sono fortissimi, non hanno bisogno di questi aiuti. Mi sono stufato terribilmente".



NEDVED - "Il calcio italiano lo sapete meglio di me. E' vero che la Juventus non ha mai criticato gli arbitri? E' vero che hanno sempre accettato le decisioni degli arbitri? Se questo è vero ci do ragione. Se non è vero che chiudesse la bocca e non parlasse con me. Io parlo con il suo presidente non con lui". DOLO? - "Se parlo di errori o ci vede del dolo dietro? Fino ad oggi non ho detto niente. Oggi ho visto cose che non mi sono piaciute ma quando metto i pezzi insieme di quello visto oggi, col Genoa e con l'Inter... Se siano errori o dolo lo lascio dire a voi, io dico quello che ho visto. Non ho detto niente sugli arbitri in 7 mesi. Ora devo dirlo per i fiorentini, per i nostri dirigenti, dei nostri giocatore. Se vogliono multarmi che lo facciano".



RICHIESTA AL VAR - "Io vorrei che a ogni squadra, una volta a partita, venga garantita la possibilità di chiedere agli arbitri di andare al var a rivedere le azioni".



FAVORI - "Non ho bisogno dei favori di nessuno. Grazie a dio sono arrivato a 70 anni e non ha avuto bisogno di nessuno. Voglio solo essere trattato come tutti gli altri. Se c'è uno sbaglio pretendo che lo ammettano. Ci hanno fatto male perciò qualcuno doveva parlare e difendere i fiorentini'.



CHIESA - "Fino ad oggi lo teniamo, domani non si sa".