Rocco Commisso è un fiume in piena. Il presidente della Fiorentina, protagonista nel post partita della gara tra i viola e la Juve con dichiarazioni di fuoco contro arbitri e Pavel Nedved, ha parlato anche questa mattina, a margine di una visita ad un istituto tecnico a Bagno di Ripoli. Nel mirino del patron finisce di nuovo il vicepresidente bianconero Nedved: "Contro la Juve abbiamo fatto una buona partita, al termine Nedved non ha avuto il coraggio di darmi la mano. Cosa siamo, niente? Domenica negli spogliatoi alcuni giocatori piangevano di rabbia per quanto ci hanno fatto. Sono contento di quello che ho fatto e detto nel post-partita. Se arriverà, pagherò la multa. La Fiorentina e la città di Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo".