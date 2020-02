Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio. Il patron italo-americano è ritornato sull'argomento arbitrale, dopo le sfuriate nel post Juventus-Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non ho mai detto che il campionato è falsato, ma una squadra come la Juventus non ha bisogno di un errore dell’arbitro per vincere. Volevo sollevare un tema più generale: c’è un problema sull’utilizzo della tecnologia. Penso anche che in certi casi l’arbitro non debba prendere lui la decisione finale: se è stato chiamato dal Var deve essere il Var a decidere. L’arbitro in campo è il primo grado, il Var l’appello, e nell’appello il giudice di primo grado non può interferire."