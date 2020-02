"Non mi sono pentito dello sfogo. Sono contento di quel che ho detto e fatto nel dopo partita contro la Juventus e, se arriverà, pagherò la multa. La Fiorentina e Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo". A riferire queste parole è stato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di un incontro con gli studenti dell'istituto 'Gobetti-Volta' di Bagno a Ripoli. Il numero uno viola, dunque, non si è pentito delle parole post Juve.