Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato del progetto per il nuovo stadio del club viola, come riportato da Calcio e Finanza: "Rifare il Franchi è troppo impegnativo. Ci è stato detto che non potevamo abbattere le curve. Questo è un grosso problema per me perché non ci permette di migliorare l’esperienza dei nostri tifosi, limita lo spazio commerciale e ci proibisce di poter fare un museo o la hall of fame. Voglio costruire lo stadio per due ragioni importanti: una, i nostri tifosi, due le entrate. La Juventus è a 500 milioni di fatturato contro i nostri 100. Il loro nuovo stadio è un elemento fondamentale per i loro successi sul campo. Il nostro nuovo stadio deve essere un’attrazione per i 15 milioni di turisti che passano in città ogni anno. E’ impossibile costruire una squadra vincente se non aumentiamo in maniera esponenziale le nostre entrate".