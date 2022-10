Il presidente della, ha fatto visita alla scuola superiore "Gobetti-Volta" di Bagno a Ripoli dove, nel corso dell'incontro organizzato per parlare della sua storia da industriale, ha affrontato alcuni temi legati anche al calcio, confrontando la situazione dei viola con quella che riguarda club come ad esempio Juventus e Inter. "non vorrei mai che tornassimo come ai tempi dei Cecchi Gori", così ha risposto il numero uno della squadra toscana sulle differenze tra questi club.