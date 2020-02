Ancora Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Tensione nell'aria? Voglio ringraziare i nostri tifosi, numero uno in questa giornata. Speriamo che non li multino per un tifo bello caldo.



KO - Succedono queste cose. Ogni partita è diversa, due settimane fa li abbiamo battuti anche in 10. una volta vinciamo e una perdiamo, questo si può accettare. Ringrazio i tifosi, fenomenali, questo è ciò che si merita Firenze.



IACHINI - Ha fatto molti punti con buone squadre. Contro il Bologna abbiamo preso un gol negli ultimi 30 secondi, con la Juve sappiamo di quell'incidente, e poi abbiamo perso con l'Atalanta. Si può perdere con queste squadre, può succedere.



AMBIZIONI - Grandi non lo so, ma stiamo mettendo molti soldi qui. E ce ne saranno ancora se ci faranno fare lo stadio. Si arriverà ci vuole tempo. I tifosi me ne hanno dato, siamo tutti insieme qui.



LO SFOGO ARBITRALE - Se il calcio italiano ha capito il mio sfogo? Io non parlo molto bene l'italiano come altri, chi si confronta con me deve farlo in inglese e dopo ci faccio. Ci sono stati troppi commenti, specialmente su Sky che non mi sono piaciuti. Anche di ex giocatori.Guardate che Sky è di proprietà americana pure, quindi lasciate stare gli americani (ride ndr)".