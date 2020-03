Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a GR Parlamento Rai: “Ripartire? No, non è finita e dunque non ci si deve allenare. Speriamo che presto si arrivi a zero casi in Italia, oggi siamo un po’ più fiduciosi, ma non del tutto. Dal punto di vista economico l’Italia non è messa bene, ma la priorità ora va alla salute”



SUL TAGLIO STIPENDI JUVE – “Ha fatto una buona iniziativa, la stiamo valutando anche noi per il nostro futuro. Siamo solidi dal punto di vista finanziario, a dobbiamo capire come il calcio andrà avanti Quello che hanno fatto è da esempio. La Fiorentina esce umanamente più forte da questa situazione. Non so se riprenderà questo campionato, c’è una grande probabilità che non venga portato a termine”.