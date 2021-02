Ogni volta è una buona occasione per ricordare il grande 'trofeo' della stagione della Fiorentina. A farlo, stavolta, è il figlio di Rocco Commisso, patron americano della Viola. Suo figlio Joseph, attraverso i social network, ha commentato l'ultima vittoria con lo Spezia: “Questa è stata una vittoria importante per noi. Contro lo Spezia, che nella scorsa partita aveva vinto 2-0 contro il Milan, abbiamo dimostrato di nuovo, come nella gloriosa vittoria con la Juventus, che abbiamo e siamo una squadra forte e talentuosa con grandi potenzialità”.