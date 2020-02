Oggi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è presentato a Coverciano ad ha incontrato Gravina, presindete di Lega. Cosa si sono detti nel colloquio? Secondo Radio Sportiva Commisso ha ricordato che le critiche non erano rivolte direttamente a Pasqua ma alla gestione generale della partita. Non vuole favori ma un trattamento paritario, vuole che la Fiorentina "abbia il rispetto che merita" dopo i tanti episodi dubbi non solo nella partita della Juve ma anche nelle due precedenti contro Genoa e Fiorentina. Per lui però c'è in arrivo una multa da parte della Federazione.