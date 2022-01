1









Rocco Commisso nei guai. Il patron della Fiorentina sarà oggetto di un'inchiesta della procura dopo l'intervista pubblicata dal Financial Times. Commisso ha toccato vari argomenti, sparanzo a zero su molti di questi: dallo stadio Artemio Franchi alla burocazia italiana, arrivando fino alle parole contro il presidente Agnelli. "Chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri", le parole utilizzate da Commisso.



LA RISPOSTA DI CHINE' - Il capo della Procura Federale della FIGC, Giuseppe Chiné, ha dunque aperto un fascicolo sull'intervista. L'obiettivo è capire se sono state prodotte “dichiarazioni lesive nei confronti di altri tesserati".