Campionato e mercato. Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, parla a tutto tondo del nuovo mondo viola ma anche delle sue prime impressioni sul campionato italiano e tira ovviamente in ballo anche la Juventus: "Per il calcio italiano non è un bene che vinca sempre la Juventus, un campionato più competitivo farebbe bene anche al business. Se a marzo il campionato è già finito, la gente non guarda più partite in tv, non entrano ricavi. E senza quelli finisce tutto".



CHIESA - "Avevo promesso ai tifosi che sarebbe rimasto. Barone e Pradè stanno lavorando bene per riportare la squadra in alto, con gli incassi giusti possiamo arrivare ai livelli delle grandi".