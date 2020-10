No, non va affatto bene in casa Fiorentina. Il caso del giorno riguarda il futuro prossimo di Beppe Iachini, tecnico della Viola. Ne ha parlato Rocco Commisso, ecco le parole raccolte da Gazzetta: "Andiamo avanti con lui, - ha spiegato il presidente viola ai giornalisti presenti - ho letto tante fake news. I risultati sicuramente contano e certamente bisogna fare meglio. Nessun incontro con Sarri. A Iachini ho detto che non mi è piaciuto quello che ho visto con Spezia e Sampdoria. Lui parlerà con la squadra e lo farò anch'io".