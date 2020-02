Rocco Commisso furiosi ai microfoni di DAZN dopo Juve-Fiorentina: "Voglio dire questo: sono qui da 6 mesi, non critico mai gli arbitri. Ma non possono decidere le partite. Sono disgustato, con il Genoa non ci hanno dato rigore. Qui ci hanno dato due rigori: il primo forse c'era, il secondo no. Non possono decidere le partite. I ragazzi devono vincere in campo. La Juve con 350 milioni di stipendi non hanno bisogno di aiuti da parte degli arbitri, sono disgustato da quello che ho visto oggi, ma anche settimana passata col Genoa. Si deve aiutare il calcio nei modi giusti, in tutto il mondo non si può vedere la situazione di oggi. Non ho mai parlato in 6 mesi, la Juve deve vincere sul campo. Non dev'essere aiutata dagli arbitri"."​Lasciate che la Juventus vinca in campo contro di noi, non grazie agli arbitri. Anche i giocatori sono tutti arrabbiati, sono demoralizzati e mi dispiace per loro. Non è giusto per i fiorentini, per i nostri 1000 tifosi trattati così. La Juventus è tanto forte, è una grandissima squadra e non ha bisogno degli aiuti degli arbitri. Sono tre partite, una dopo l'altra, che quando c'erano i rigori per noi al VAR non ci sono andati, oggi invece l'hanno fatto e hanno preso certe decisioni"