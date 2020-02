Sta facendo molto discutere l'ultima intervista rilasciata da Rocco, presidente della Fiorentina, a Radio Bruno. Il numero uno viola ha avuto parole assolutamente irrispettose nei confronti di Lapo Elkann, ma non solo (leggi qui le dichiarazioni) : "Cosa direi ad Agnelli su Nedved? Pradè e Joe Barone non hanno mai fatto queste cose. Io ho rispetto per John Elkann e conosco la sua famiglia. Lasciamo fare Lapo poveretto che ha i suoi problemi. John mi ha salutato e mi ha chiesto perché proprio io, juventino, prendevo la Fiorentina".