In una conferenza stampa organizzata da alcune classi di bambini fiorentini, Roccoha parlato così della sua Fiorentina e della stagione in corso: "L'emozione più bella vissuta in viola? La partita vinta contro la Juventus che ci ha fatto andare in Conference League. Poi la vittoria 4-0 in Portogallo. Da presidente? Mi ricordo tutta quella giornata, con 6-7mila persone allo stadio. Nella mia mente resta il ricordo delle bandiere americane dipinte di viola, una cosa bellissima. Io non critico mai i miei in pubblico, a volte le cose le dico solo in privato. Per questo ho un buon rapporto con tutti".