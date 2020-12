3









Rocco Commisso esulta ancora. Il presidente della Fiorentina dagli States parla a La Nazione e racconta: “Un altro regalo bellissimo è arrivato con una vittoria storica a Torino contro la Juventus, dopo mesi di critiche smisurate e di commenti fortemente negativi, la migliore risposta è stata data dai ragazzi di Prandelli sul campo, con una prestazione che ci lascia ben sperare per il futuro. Nonostante le difficoltà ho sempre visto però in voi grande affetto, non mi avete mai fatto mancare la vostra vicinanza ed il vostro sostegno anche quando, forzatamente, sono dovuto rimanere lontano da voi per molto tempo”.