A Tutti Convocati, su Radio 24, Roccoparla anche della Juventus e del tema plusvalenze: "​Io ho una grande stima per Gravina. Il calcio si può falsare dentro il campo o fuori dal campo. A marzo ho versato 30 milioni per sistemare i miei conti, poi a giugno mi vengono a dire che il parametro è stato abbassato per permettere ad altre società di rispettarlo. Se l'avessi saputo... Nessuno è stato penalizzato, nessuno è stato richiamato. Io sono un competitor, in campo e non. Quando arriva il momento di pagare, io pago. Non tutti sono così, si fanno apparire profitti solo per eludere il Financial Fair Play e il denaro non gira veramente.