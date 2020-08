Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa anche delle tante polemiche di questi mesi con la Juve: "Forse avrei dovuto parlare più piano e non gridare, ma il concetto è che andando nello spogliatoio ho visto i ragazzi depressi e arrabbiatissimi dopo quella partita. Come ex capitano della mia squadra, 50 anni fa, mi andava di prendere le difese della squadra e dei giocatori. Ho visto molte cose quest'anno, dall'arbitraggio alla prima con il Napoli - e i tifosi lo ricordano, col rigore di Mertens - ed è continuato, continuato, continuato. Penso poi a Pezzella, Ribery, Chiesa, ci hanno menato e non mi è piaciuto affatto. E ho sbottato. Volevo ricordare che la legge sugli arbitraggi dev'essere uguale per tutti. Per me, per la Juventus, per il Napoli, per il Lecce o per il Genoa. Tutti devono essere trattati allo stesso modo. E io questo non l'ho visto. Faremo raccomandazioni pubbliche per far sì che il calcio italiano vada avanti. Le televisioni parlano male del calcio italiano, per esempio della quantità di rigori o del perché l'arbitro alle volte va al Var e altre no. Manderò delle raccomandazioni scritte a Gravina e Nicchi, responsabili degli arbitri in Italia".