Sta facendo molto discutere l'ultima intervista rilasciata da Rocco, presidente della Fiorentina, a Radio Bruno. Ecco un estratto: "Sono un tipo istintivo, quando è successa questa cosa allo Stadium ho parlato con i miei avvocati su cosa devo fare. Non ho fatto nessuno sbaglio, sono contento di ciò che ho fatto. L'unico problema che ho è che devo incrementare i ricavi: più ricavi hai, più valore hai, più puoi investire. Parlato con Agnelli dello stadio nuovo? Sarebbe bello se si facesse uno stadio a Firenze. La Juve non ha speso molto soldi, 130 milioni, e ci sta per uno stadio bello come il loro. Mi hanno fatto vedere tutti i posti ed è bellissimo. Prima della partita siamo tutti amici, anche in campo"".