"So che la Juventus ha molto potere in Italia ma non è cosa buona che vincano sempre loro, spero che vincano qualcosa all'estero, anche perché sono disgustato che la Juventus quando va all'estero torna a casa sempre senza niente". Le parole di Rocco Commisso non farebbero ridere neanche se fossero dette da un comico.E sapete cosa? Se la sua Fiorentina può sperare di arrivare quarta e giocare la Champions League è proprio grazie alla Juve che in questi anni di immobilismo del calcio italiano è stata l'unica a farsi onore in Europa ed a permettere al nostro calcio di avere quattro posti in ChampionsCommisso faccia una cosa, invece di sbraitare contro la Juve, pensi a comprare qualche giocatore per sperare di arrivarci, in Europa. Altrimenti è normale che Chiesa voglia venire alla Juve.