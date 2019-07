Presentata la nuova divisa viola





Parole durissime del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che chiude, almeno per ora, il caso Chiesa che oggi si era rifiutato di scendere dal bus della squadra salvo poi essere convinto dalla società ( LEGGI QUI ): "Voglio che tutti si divertano perché c'è tanto lavoro da fare - le parole del patron viola -. Bisogna andare avanti con il ritiro., spero che vincano qualcosa all'estero, anche perché sono disgustato che la Juventus quando va all'estero torna a casa sempre senza niente"."L'incontro? Abbiamo parlato della giornata di oggi. ​Con Federico Chiesa non c'è alcun problema. È un giocatore della Fiorentina e rimarrà qua".​ Intanto Chiesa si è presentato per una foto di squadra, senza sfoderare grossi sorrisi. Lui continua a volere la Juve ma il muro viola è più alto che mai.