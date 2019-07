"Commisso contro la Juve". Il Corriere dello Sport riprende in prima pagina le parole del presidente della Fiorentina che nella girnata di ieri ha attaccato duramente il club bianconero con parole che hanno fatto decisamente discutere . "In Italia hanno potere, in Europa escono sempre a mani vuote, sono disgustato". Il patron viola si prende la prima pagina del quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni che parla anche dell'altro caso: quello relativo al futuro di Federico Chiesa. L'esterno vuole lasciare Firenze e firmare con la Juve ma Commisso e Barone non vogliono cederlo. Ed è muro contro muro. Intanto, come scrive Tuttosport, "Dybala cambia tutto", con l'argentino che apre alla cessione.