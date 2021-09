Dusan Vlahovic bersagliato. La Fiorentina ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta grazie ai due gol, entrambi su rigore, del serbo, che è stato vittima di episodi di razzismo. Il presidente viola Roccoha parlato così dei tifosi dell'Atalanta: "​Non mi è piaciuto quello che hanno fatto loro: due anni fa se la sono presa con Dalbert con cori razzisti,. La famiglia Percassi è buonissima, bravissima gente, però i tifosi qui devono guardare quello che fanno e quello che dicono perché non è giusto offendere giocatori, perché noi non l'abbiamo mai fatto. I tifosi fiorentini non fanno queste cose".