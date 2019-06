Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non ho parlato con il suo entourage, ho visto la partita dell'Italia Under 21 e lui ha segnato un grande gol. Vediamo se riuscirà a qualificarsi alle semifinali. Percentuali che Federico resti a Firenze? Se non ci sono cose che non so, lui resterà almeno per un altro anno. È cresciuto a Firenze, i suoi genitori vivono qui e amano la Fiorentina. Per ora non so niente. Montella, Pradè e Barone si occuperanno della costruzione della squadra. Parlerò con loro e sarò aggiornato".